Acidente/Madeira

A chanceler alemã, Angela Merkel, manifestou hoje "tristeza e choque" na sequência do acidente com um autocarro na ilha da Madeira, na quarta-feira, que provocou a morte de 29 turistas alemães.

Em comunicado, Angela Merkel exprimiu "sincera solidariedade com todas as famílias que perderam os seus entes queridos" na tragédia e disse esperar que os feridos e os seus familiares recuperem dos traumas físicos e psicológicos.

A chefe do Governo alemão agradeceu ainda às equipas de emergência portuguesas "que estão a trabalhar em circunstâncias difíceis no local do acidente".