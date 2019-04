Combustíveis

A Secretaria de Estado do Turismo afirmou hoje que a operação turística no período da Páscoa "se desenrolará com normalidade", depois de ter terminado a greve dos motoristas de matérias perigosas.

"Com o final da greve convocada pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), através da mediação do Governo, garante-se que a operação turística durante o período de Páscoa se desenrolará com normalidade", refere um comunicado divulgado pela secretaria de Estado liderada por Ana Mendes Godinho.

O Governo salienta, assim, que os turistas, quer nacionais, quer estrangeiros, "dispõem de todas as condições para viajar pelo país sem problemas".