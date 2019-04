Actualidade

Um volume que reúne onze ensaios inéditos em Portugal do escritor polaco Czeslaw Milosz, Prémio Nobel da Literatura, abarcando um arco temporal de mais de 35 anos, foi editado com o título "A minha intenção".

Sob a forma de reminiscências autobiográficas ou de pequenas narrativas históricas de teor filosófico, estão patentes nesta seleção de ensaios os grandes temas do escritor: o significado da História, a existência do mal, a transitoriedade da vida, e a ascensão global e generalizada da visão científica do mundo em detrimento da imaginação religiosa.

Publicado este mês, em Portugal, pela Cavalo de Ferro, "A minha intenção" colige uma amostra da produção ensaística daquele que é tido como um dos maiores poetas e escritores do século XX, distinguido com vários prémios literários, entre os quais o Prémio Internacional de Literatura Neustadt, em 1978, e, dois anos mais tarde, o Prémio Nobel da Literatura.