Actualidade

A final four' da Liga Europeia de hóquei em patins vai ser disputada no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, anunciou hoje o anfitrião Sporting, que vai disputar a competição juntamente com Benfica, FC Porto e FC Barcelona.

Em comunicado, o Sporting deu conta da organização da principal prova europeia de clubes, em 11 e 12 de maio, depois de se ter candidatado a acolher a mesma competição na época passada e da Taça CERS em 2014/15 e 2015/16.

O Sporting, campeão nacional, disputa uma vaga na final da Liga Europeia frente ao rival Benfica, enquanto o FC Porto defronta o FC Barcelona, na reedição da final de 2017/18, que os catalães venceram, no Dragão Caixa, no Porto.