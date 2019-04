Actualidade

A União Europeia e Governo são-tomense assinaram hoje um novo protocolo de parceria de cinco anos no domínio das pescas, avaliado em sete milhões de euros, disse o Ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, Francisco Ramos.

"Este é o acordo possível, esta foi a quarta ronda negocial em que houve consenso de ambas as partes", disse Francisco Ramos que se manifestou "satisfeito" com os termos do protocolo.

O acordo no domínio das pescas entre São Tomé e a UE estava suspenso há mais de um ano por falta de entendimento com o governo do ex-primeiro-ministro, Patrice Trovoada sobre determinadas áreas.