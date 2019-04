Acidente/Madeira

Nove dos 27 feridos do acidente com um autocarro de turistas ocorrido no Caniço, em Santa Cruz, na quarta-feira, já tiveram alta, permanecendo ainda no Hospital Dr. Nélio Mendonça, até às 09:00 de hoje, 18 doentes.

Numa conferência de imprensa sobre a evolução dos feridos, no Funchal (Madeira), Miguel Reis, adjunto da direção clínica do hospital, referiu que nove feridos tiveram alta, oito estão no serviço de ortopedia, quatro na unidade de cuidados intensivos polivalentes, um nos cuidados intermédios e os restantes em observação na urgência.

Cinco feridos foram submetidos a intervenções cirúrgicas, dois de nacionalidade portuguesa e três estrangeiros.