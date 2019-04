Acidente/Madeira

O autocarro do acidente que na quarta-feira provocou 29 mortos na Madeira foi retirado às 06:00 de hoje, estando agora o local a ser alvo de perícias policiais, disse à Lusa o presidente da Câmara de Santa Cruz.

De acordo com Filipe Sousa, "o autocarro foi retirado do local perto das 06:00 e agora [às 11:00] estão a ser desenvolvidas perícias no local pela PSP".

A casa atingida pelo veículo tinha um habitante, que passou a noite em casa de familiares, estando agora a autarquia a acionar uma linha social, porque "a casa não tem condições de habitabilidade".