Actualidade

A exposição com as 140 fotografias vencedoras da 62.ª edição do World Press Photo vai abrir ao público a 27 de abril, no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, em Lisboa, foi hoje anunciado.

Nesta exposição do maior prémio internacional de fotojornalismo, estarão em exibição imagens captadas por 43 fotógrafos, oriundos de 25 países, de acordo com a revista Visão, que organiza a mostra, em parceria com a Fundação World Press Photo.

Entre os premiados, está a imagem do fotojornalista português Mário Cruz, premiado na categoria Ambiente, com o título "Living Among What's Left Behind" ("Viver entre o que foi deixado para trás"), resultado de um projeto desenvolvido a título pessoal, sobre comunidades de Manila, nas Filipinas, que vivem sem saneamento e rodeadas de lixo.