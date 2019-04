Acidente/Madeira

O Parlamento Europeu cumpriu hoje, na sessão plenária um minuto de silêncio em memória das vítimas do acidente de autocarro em Santa Cruz, na Madeira, no qual morreram 29 turistas, todos alemães segundo as autoridades locais.

"Estamos muito comovidos pelo acidente horrível que aconteceu na ilha da Madeira", declarou o vice-presidente do Parlamento Europeu Rainer Wieland na sessão plenária, em Estrasburgo, França, que hoje termina e que é a última do mandato.

Falando em nome da assembleia europeia, o responsável endereçou os "sinceros pêsames" à família das vítimas e agradeceu "às autoridades que prestaram assistência" no local.