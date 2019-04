Actualidade

A justiça cabo-verdiana anunciou hoje o arquivamento da denúncia-crime apresentada pelo maior partido da oposição (PAICV) contra a Câmara Municipal da Praia, que alegava "indícios de gestão danosa e irregularidades" na construção de um mercado.

Numa nota publicada na sua página oficial na internet, a Procuradoria-Geral da República (PGR) considerou que, após apreciar a denúncia, "não foi ordenada a abertura de instrução e, em consequência, foi determinado o arquivamento", explicando que não constatou nenhum crime.

Em causa estava a construção do novo mercado central da Praia, conhecido como mercado do Coco, para onde serão transferidos cerca de mil vendedores que atualmente vendem no mercado de Sucupira, anunciado em 2010 pelo então presidente da Câmara Municipal da Praia, atual primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva.