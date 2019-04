Acidente/Madeira

O ministro dos Negócios Estrangeiros desloca-se hoje à Madeira para manifestar a solidariedade do Governo para com as vítimas do acidente com um autocarro, que fez 29 mortos, e acompanhar o homólogo alemão, disse à Lusa fonte do ministério.

Augusto Santos Silva estará acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, que viajará também hoje para a Madeira com uma equipa de médicos, psicólogos e funcionários consulares para "falar com os afetados e agradecer a ajuda" portuguesa.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros lamentou na quarta-feira à noite o "terrível acidente" que vitimou mortalmente 29 turistas alemães, apresentando "sentidas condolências" às famílias, ao povo e Governo da Alemanha.