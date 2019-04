Acidente/Madeira

O chefe de gabinete da chanceler alemã, Angela Merkel, disse hoje que um avião com apoio médico está pronto para voar para a Madeira com a missão de transportar para a Alemanha os afetados pelo acidente ocorrido na quarta-feira.

Helge Braun disse aos jornalistas, em Berlim, que as identidades e o número exato de cidadãos alemães entre os 29 mortos no acidente que ocorreu, com um autocarro na ilha portuguesa ainda não são claros.

Entretanto, Braun disse que tem "informações de que era um grupo de viagem composto principalmente por turistas alemães".