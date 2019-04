Acidente/Madeira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou hoje com o seu homólogo alemão, Alemão, Frank-Walter Steinmeier, na sequência do acidente com um autocarro que provocou 29 mortos, e vai deslocar-se ao Funchal na sexta-feira.

De acordo com uma nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado falou hoje de manhã ao telefone com o Presidente Alemão, Frank-Walter Steinmeier, "que agradeceu a mensagem de condolências, bem como a rapidez e eficácia dos serviços de emergência e hospitalares na Madeira".

"O ministro Alemão dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, desloca-se hoje à Madeira, onde será recebido pelo ministro Augusto Santos Silva e pelas autoridades locais. Por sua vez, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa irá amanhã [sexta-feira] ao Funchal", lê-se na mesma nota.