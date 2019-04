Actualidade

A artista portuguesa Ana Guedes explora crónicas de êxodo e privação associadas à sua história familiar e ao passado colonial português, numa nova exposição que é inaugurada a 26 de abril, no Instituto Camões, em Berlim.

A exposição inédita é apresentada no âmbito de uma parceria entre o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT) e a Embaixada de Portugal em Berlim, para divulgar o trabalho de jovens artistas portugueses na capital alemã, no âmbito do Berlin Gallery Weekend.

O trabalho de Ana Guedes, nascida em Braga, em 1981, foi desenvolvido no quadro da residência artística que realizou durante o último ano na Van Eyck Academie, em Maastricht, na Holanda.