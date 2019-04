Actualidade

O Dia Mundial do Livro, que se assinala na próxima terça-feira, vai ser pretexto para uma manifestação em defesa da leitura, que convoca as pessoas a participarem numa marcha pelas ruas de Lisboa, com leituras, música e artes circenses.

Organizada pelo PNL2027, a marcha "Manifesta-te pela Leitura" é um apelo à participação num desfile em defesa do livro e da leitura, que se realiza no próximo dia 23 de abril, Dia Mundial do Livro, disse à Lusa Teresa Calçada, comissária do Plano Nacional de Leitura (PNL).

"A própria data vem associada ao nome de Shakespeare e de Cervantes, então nós decidimos fazê-la no Camões. A causa é a do PNL e é uma causa que consideramos que deve ser objeto de um alerta, de um alerta que se constitua como uma festa, que é a leitura e o livro", explicou.