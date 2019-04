Actualidade

Cinzento, pró-Pequim, sem experiência governativa e sem pensamento conhecido sobre Macau: é este o perfil que personalidades do território traçam do presidente da Assembleia Legislativa (AL), que hoje anunciou a candidatura a chefe do Governo de Macau.

O cargo de Presidente da AL deu a Hot Iat Seng alguma visibilidade a partir de 2013, quando foi eleito, mas a força da candidatura parece residir sobretudo no apoio de Pequim, ele que é membro há 20 anos do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional da China, o "órgão supremo do poder de Estado", à luz da Constituição chinesa.

Ho Iat Seng, que nasceu em Macau em 1957, é "relativamente discreto, cinzento, extremamente cauteloso, não parece ter ideias próprias: terá as indicações que a China lhe der", tentou resumir à Lusa o presidente do Fórum Luso-Asiático, Arnaldo Gonçalves.