Actualidade

Portugal subiu dois lugares para o 12.º posto no ranking de liberdade de imprensa e mantém-se em "boa situação", Cabo Verde, em 25.º, está em "situação satisfatória", enquanto Timor-Leste, Guiné-Bissau, Moçambique, Brasil e Angola estão em "situação difícil".

O relatório divulgado hoje pela organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF) faz uma pequena análise individual da situação em cada país, sendo que, em Portugal, o texto começa por referir que "apesar dos jornalistas serem mal pagos e haja um aumento de insegurança no trabalho, o ambiente investigativo é relativamente calmo", condenando ainda os sistemáticos processos de difamação a jornalistas.

"No mundo do futebol, tanto treinadores como adeptos, continuam a ser muito agressivos para com os 'media', e os jornalistas costumam ser ameaçados com processos quando fazem cobertura de práticas questionáveis nos principais clubes do país", pode ler-se no final do documento.