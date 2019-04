Actualidade

O município de Góis acolheu hoje cinco refugiados sírios de etnia curda e "está empenhado" na sua integração, disse à agência Lusa a presidente da Câmara, Lurdes Castanheira.

Trata-se de uma família oriunda da cidade de Alepo, um casal e três filhos menores, que ficam alojados numa habitação que pertence à Câmara Municipal de Góis.

"É tudo novo, para nós também. Faremos o melhor para que se sintam em família" neste concelho do interior do distrito de Coimbra, afirmou Maria de Lurdes Castanheira, frisando que existem "diferenças culturais enormes" entre os portugueses e os povos daquela região do Médio Oriente.