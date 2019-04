Actualidade

O Chefe do Executivo de Macau afirmou hoje que o Governo vai criar um fundo para o investimento e desenvolvimento do território com o objetivo de diversificar a economia, altamente dependente da indústria do jogo.

Chui Sai On, apontou que este fundo vai "elevar o valor da reserva financeira e o planeamento dos investimentos nos projetos de cooperação" da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, criado por Pequim para desenvolver uma metrópole mundial entre as regiões administrativas especiais de Macau e de Hong Kong e nove cidades (Dongguan, Foshan, Cantão, Huizhou, Jiangmen, Shenzhen, Zhaoqing, Zhongshan e Zhuhai) chinesas da província de Guangdong.

Na reunião plenária da Assembleia Legislativa, Chui Sai On destacou que "o Governo vai elaborar medidas para atrair quadros qualificados, com o objetivo de dar resposta ao problema de falta destes profissionais na cidade".