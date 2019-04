Acidente/Madeira

O primeiro-ministro considerou hoje que, na sequência do desastre com um autocarro na Madeira, que provocou 29 mortos, a prioridade é tratar dos feridos, assegurar rápida assistência às famílias das vítimas e esclarecer as causas do acidente.

Em declarações à agência Lusa, António Costa afirmou que o desastre do autocarro que transportava turistas de nacionalidade alemã, na quarta-feira, no município de Santa Cruz, na ilha da Madeira, constituiu "um momento muito triste para todos, motivo de luto nacional".

"Quero expressar relativamente à Região Autónoma da Madeira, como já tive a oportunidade de transmitir à chanceler [alemã] Angela Merkel, a nossa solidariedade e o nosso pesar por este trágico acidente, cujas causas importa apurar, mas que, seguramente - temos de compreender -, não mancham o prestígio internacional da Madeira como grande destino turístico", salientou o líder do executivo.