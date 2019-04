Actualidade

O defesa Alex Telles advertiu que o FC Porto precisa de conquistar 15 pontos nas cinco jornadas finais da I Liga portuguesa de futebol, sob pena de falhar a revalidação do título nacional.

"Só temos de fazer o nosso trabalho da melhor maneira e ganhar os cinco jogos que faltam. Não pensamos em mais nada e vamos trabalhar para isso. Caso contrário, não podemos acreditar em sonhar", disse o internacional brasileiro, desvalorizando o facto de o FC Porto jogar primeiro do que o líder Benfica nas duas próximas rondas do campeonato.

Na antevisão ao duelo com o Liverpool, o treinador Sérgio Conceição criticou a calendarização da I Liga, que agendou a receção do FC Porto ao Santa Clara para sábado, três dias após o jogo com o conjunto inglês, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, que os 'dragões' perderam por 4-1.