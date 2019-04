Acidente/Madeira

Os dois feridos portugueses no acidente com um autocarro turístico na Madeira "estão estáveis" e não há vítimas em risco de vida, garantiram hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros e o vice-presidente do Governo Regional.

Falando aos jornalistas pouco minutos depois de aterrar na ilha da Madeira, o ministro Augusto Santos Silva afirmou que a informação de que dispunha é que "não há nenhuma pessoa em risco de vida neste momento".

Na mesma ocasião, o vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, disse que os feridos portugueses "estão estáveis, ambos estão estáveis".