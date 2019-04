Actualidade

Fausto Bordalo Dias, Kusturica and The No Smoking Orchestra e os espetáculos Capicua & Mulheres da Lusofonia e Canções para Revoluções fazem parte do cartaz da 1.ª edição do Festival do Maio, que decorre em maio no Seixal.

O Festival do Maio, de acordo com a organização num comunicado hoje divulgado, compõe-se de "duas noites de concertos que têm como objetivo fomentar propostas artísticas que tenham como elemento central do seu discurso a intervenção: desde a política à crítica social, do ativismo ambiental às lutas contra a discriminação de raça e género, passando pelas questões relacionadas com a defesa das identidades culturais e dos direitos à autodeterminação".

A programação da iniciativa, organizada pela Câmara Municipal do Seixal, com direção artística do músico Luís Varatojo, "assenta em dois eixos fundamentais: a preservação da memória, trazendo a palco o legado histórico da música de intervenção e protesto; e as lutas atuais, dando voz a novos artistas e novos géneros musicais".