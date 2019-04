Combustíveis

Almada, Setúbal, 18 abr 2019 - A Transtejo e a Soflusa informaram hoje que os tanques das empresas serão reabastecidos na sexta e na segunda-feira, ponto fim ao abastecimento por via marítima, acionado na sequência da greve dos motoristas de substâncias perigosas.

"A Galp irá retomar o abastecimento dos tanques da Transtejo amanhã [sexta-feira]. O abastecimento dos tanques da Soflusa será retomado na segunda-feira", adiantaram as empresas numa declaração enviada à agência Lusa.

Na quarta-feira, devido à falta de combustível que se fez sentir no país, as empresas de transporte fluvial tiveram que acionar um plano de contingência de abastecimento por via marítima, para assegurar as ligações fluviais entre a Margem Sul e Lisboa.