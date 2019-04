Actualidade

O fotojornalista italiano Federico Borella venceu, em Londres, o prémio Sony de Fotógrafo do Ano, com o projeto "Five Dregrees", que aborda o aumento de suicídios entre agricultores indianos, em consequência das alterações climáticas.

O trabalho de Borella, realizado em maio de 2018, venceu ainda a categoria de documentário e foi elogiado pelo júri pela sua "sensibilidade, excelência técnica" e por se dedicar a um tema relevante para a preocupação global, explicou a organização.

Ao ganhar o prémio, entregue na noite de quarta-feira na capital britânica, Federico Borella referiu que este era "uma das coisas mais importantes" para a sua carreira e para a sua vida.