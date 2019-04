Actualidade

A dupla de coreógrafos e bailarinos Jonas & Lander vai estrear uma nova performance, com dois cavalos a motor, que o público terá de acionar com moedas, na sexta-feira, no Museu Nacional dos Coches, em Lisboa.

A performance, em estreia mundial, intitula-se "Coin Operated", e é apresentada no âmbito da 2.ª edição da BoCA - Bienal Internacional de Artes Contemporâneas, que está a decorrer até 30 de abril, em Lisboa, Porto e Braga.

Os criadores vão colocar no Museu dos Coches dois cavalos a motor, daqueles operados a moedas, estáticos, e a dupla irá sentar-se neles, esperando que o público inserira uma moeda na ranhura da máquina para os fazer mover.