Combustíveis

O primeiro-ministro afirmou hoje que, ao longo da crise dos combustíveis e das negociações entre motoristas de substâncias perigosas e patrões do setor, o Presidente da República esteve sempre informado pelo Governo sobre a evolução do processo.

"Neste caso, como em todos os outros, o Governo tem cumprido sempre, sem nenhuma queixa por parte do senhor Presidente da República, o dever de o manter permanentemente informado dos assuntos relevantes para a governação interna e externa do país", declarou à agência Lusa António Costa, depois de interrogado sobre em que medida o chefe de Estado esteve a par da evolução dos acontecimentos e da linha estratégica seguida pelo executivo para aproximar o sindicato em greve e a Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM).

"Durante a noite passada [de quarta-feira], tive a oportunidade de falar com o Presidente da República várias vezes, em torno da primeira negociação", referiu o líder do executivo, numa alusão à fase em que o Governo tinha como objetivo cimeiro alargar a todo o território nacional a cobertura dos serviços mínimos no abastecimento de combustível.