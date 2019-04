Combustíveis

A Galp indiciou hoje que está a reforçar as operações para assegurar o reabastecimento dos seus postos de combustíveis de forma a voltar à normalidade o mais breve possível, após a greve dos motoristas de matérias perigosas entretanto desconvocada.

"Na sequência do acordo para o levantamento da greve do SNMMP [Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas], a Galp está a reforçar as suas operações no sentido de assegurar o reabastecimento dos seus postos e regressar à normalidade com a maior brevidade possível", disse fonte da empresa à Lusa.

A greve dos motoristas de matérias perigosas terminou hoje de manhã, depois de o sindicato e a Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) terem chegado a acordo.