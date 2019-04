Clima

A ativista sueca Greta Thunberg criticou hoje perante o Senado italiano que os políticos felicitem as suas iniciativas no combate às alterações climáticas, mas não atuem, dizendo que "nada está a ser feito para deter a destruição do clima".

"Quando viajo pelo mundo, com frequência encontro pessoas importantes que me felicitam e, francamente, para mim é estranho porque não sei por que se congratulam", disse a jovem estudante de 16 anos, convertida atualmente numa das vozes mais proeminentes contra as alterações climáticas, depois de ter iniciado o movimento "greve pelo clima".

Perante os senadores italianos, que a aplaudiram em várias ocasiões, a ativista falou das greves escolares que convocou todas as sextas-feiras pelo mundo fora contra as alterações climáticas, salientando que os jovens "saíram para as ruas, mas nada mudou".