Combustíveis

Oito horas depois do anúncio do fim da greve dos motoristas de matérias perigosas, muitas bombas de gasolina em Lisboa continuavam sem todos os tipos de combustível, mas as filas tinham acalmado e a situação estava mais normalizada.

Numa ronda realizada pela Agência Lusa, foi possível constatar que a Repsol de Pina Manique e a BP das Amoreiras encontravam-se encerradas por ainda estarem com os combustíveis esgotados.

Um colaborador da BP das Amoreiras explicou à Lusa que o posto "não tem combustíveis desde ontem" [quarta-feira].