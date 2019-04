Actualidade

Um homem foi hoje atingido a tiro no Pinhal Novo, em Palmela, no distrito de Setúbal, encontrando-se em estado grave, tendo o agressor sido detido, informou a Guarda Nacional Republicana (GNR).

"Fomos chamados para uma ocorrência por causa da utilização de uma arma de fogo e posso confirmar que existe um ferido, que foi socorrido no local, e fizemos uma detenção", avançou o oficial de comunicação do Comando Territorial de Setúbal da GNR, Nuno Gonçalves.

De acordo com o militar, os suspeitos são ambos do sexo masculino, mas ainda não foi possível adiantar as idades.