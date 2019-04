Actualidade

O Programa Centro Magalhães vai envolver um investimento de quatro milhões de euros e permitir a "circulação de artistas e de projetos culturais" entre o Alentejo, Algarve e a Andaluzia (Espanha), revelou hoje a ministra da Cultura.

"O tripé" baseado na "história, criatividade e cooperação" é o que melhor representa o projeto, resumiu Graça Fonseca, em declarações aos jornalistas no final da apresentação do programa, que decorreu no Mosteiro de São Bento de Cástris, em Évora.

Financiado pelo INTERREG V A Espanha Portugal (POCTEP) e integrado no projeto mais amplo denominado SPHERA Cástris para as Indústrias Culturais e Criativas, o Magalhães vai ser executado a partir deste ano e até 2021.