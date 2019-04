Combustíveis

O presidente do sindicato dos motoristas de matérias perigosas, Francisco São Bento, disse hoje, em entrevista à Lusa, que, com o fim da greve, o normal abastecimento de combustíveis será reposto em todos os postos, no máximo, até sábado.

"Uma vez que se terminou a greve diria que, dentro das próximas 48 horas, com o ritmo normal de trabalho, todos os postos de abastecimento estarão repostos", disse o presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) em entrevista à Lusa.

Em causa está a greve dos motoristas que terminou hoje de manhã, após o sindicato e a Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) terem chegado a acordo, sob a arbitragem do Governo.