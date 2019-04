Actualidade

O número de assassínios no Brasil caiu 25% nos primeiros dois meses do ano, em comparação com o mesmo período de 2018, de acordo com o índice nacional de homicídios criado pelo portal de notícias G1.

A ferramenta, que analisou dados de 26 dos 27 estados brasileiros, e do Distrito Federal, registou 6.856 mortes violentas em janeiro e fevereiro de 2019.

À exceção do estado Paraná, registaram-se 9.094 homicídios no mesmo período de 2018.