Actualidade

O encontro entre talibãs e representantes do Governo afegão, agendado para este fim de semana na capital do Qatar, Doha, foi hoje adiado, tendo Washington apelado às partes que reconsiderem a decisão.

"Este lamentável adiamento é necessário para chegar a um consenso sobre quem deve participar da conferência", explicou o professor e diretor do Centro de Conflitos e Estudos Humanitários de Doha, Sultan Barakat.

A administração do Presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, anunciou na terça-feira uma lista de 250 delegados, incluindo funcionários do Governo, que pretendia enviar para participar na reunião, agendada para este sábado e domingo em Doha.