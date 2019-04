Actualidade

O secretário de Estado da Internacionalização português afirmou hoje à Lusa que está a negociar com o Brasil medidas que permitam a exportação de leite dos Açores para aquele mercado.

Em declarações à Lusa, Eurico Brilhante Dias disse que este foi um dos temas que debateu em Brasília na semana passada com responsáveis do governo brasileiro, adiantando que obteve da parte destes uma abertura para uma solução.

Na visita que fez ao Brasil, o governante português reuniu-se com o secretário Especial do Programa de Parcerias de Investimentos, Adalberto Santos de Vasconcelos, com o secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, Otávio Brandelli, com o secretário-executivo do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes Cordeiro, e ainda com o secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo dos Guaranys.