Actualidade

Dezasseis obras do espólio da Fundação Bienal de Arte de Cerveira (FBAC) vão ser apresentadas no Museo del Crudo, na Sardenha, em Itália, entre 04 de maio e 30 de junho, informou hoje a Direção-Geral das Artes (DGArtes).

Segundo a DGArtes a exposição intitulada "Territórios Imaginados", sobre a temática da migração, irá mostrar obras de Ana Maria, Ana Pimentel, António Barros, Bartolomeu Cid dos Santos, Carlos Casteleira, Francisco Tropa, Hélia Aluai, Henrique Neves & Michael Langan, Isaque Pinheiro, Inês Norton, Lauren Maganete, Mário Ambrózio, Martinho Costa, Os Espacialistas e Samuel Rama.

Segundo a curadora da exposição, Elisa Noronha, citada no comunicado da DGArtes, "será proposto ao público um olhar sobre a migração contemporânea através da perceção do território, olhar esse que se constrói a partir de obras de 16 artistas de distintas gerações - mas com um território em comum, Portugal - numa narrativa exploratória de possíveis imaginários".