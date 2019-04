Actualidade

Um percurso expositivo por mais de uma centena de obras de mulheres artistas, ao longo do último século, em Portugal, vai estar patente a partir de 31 de maio, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

O percurso intitula-se "As mulheres na Coleção Moderna. De Sonia Delaunay a Ângela Ferreira 1916-2018", tem curadoria de Patrícia Rosas, e vai destacar trabalhos de pintura, desenho, ilustração, têxteis, fotografia, vídeo, escultura e instalação, de uma seleção de criadoras, indicou à agência Lusa fonte da fundação.

Pensado cronologicamente, de 1916 a 2018, e por tipologia, o percurso acompanha os três pisos de exposição da Coleção Moderna, com as obras em papel a serem destacadas nas primeiras décadas do século XX, segundo a curadora.