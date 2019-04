Acidente/Madeira

Os 16 feridos que ainda se encontram internados, na sequência do acidente ocorrido com o autocarro turístico na Madeira, na quarta-feira, não vão ser transferidos hoje para a Alemanha, informou fonte do hospital do Funchal.

Miguel Reis, adjunto da direção clínica do hospital do Funchal, disse, em conferência de imprensa, que o estado clínico destes 16 feridos é "estável" e apresenta uma "evolução favorável".

As equipas médicas do hospital do Funchal e clínicos alemães que estão na Madeira a acompanhar a situação das vítimas do acidente com o autocarro ocorrido na quarta-feira, estiveram durante a noite e madrugada a "avaliar a situação clínica individual de cada paciente".