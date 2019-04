Combustíveis

O recém-criado sindicato dos motoristas de matérias perigosas conseguiu mais 200 sócios nos últimos dias, graças ao impacto da greve que ameaçou o abastecimento de combustíveis, o que garante mais recursos financeiros à estrutra e um salário ao seu presidente.

Criado no final de 2018 com o objetivo de melhorar as condições salariais e de trabalho dos camionistas que transportam matérias consideradas perigosas, como os combustíveis, o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) deu-se a conhecer aos portugueses com a greve iniciada na segunda-feira, que levou o Governo a decretar uma requisiçãO civil e, posteriormente, a convidar as partes a sentarem-se à mesa de negociações.

A arbitragem do executivo levou a que os representantes sindicais e empresariais chegassem a acordo, na manhã de quinta-feira, ficando o início do processo negocial formal agendado para dia 29 e a paralisação desconvocada.