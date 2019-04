Actualidade

O treinador Abel Ferreira advertiu hoje que o Feirense, último classificado da I Liga, com apenas duas vitórias, vai querer ganhar mais do que nunca e pediu, por isso, aos futebolistas do Sporting de Braga para estarem "alerta".

"Analisámos os jogos do Feirense com os dois primeiros [Benfica e FC Porto] e não vou falar como os ganharam, mas vimos as dificuldades que tiveram. Esperamos grandes dificuldades, mas todos os jogos são uma oportunidade para crescer e melhorar", disse o técnico, na antevisão à deslocação ao terreno do Feirense, no sábado, para a 30.ª jornada do campeonato.

O Feirense é último classificado, contando apenas com duas vitórias na prova, a última das quais há oito meses (1-0, fora, diante do Vitória de Guimarães) e, também por isso, o técnico espera um adversário que, "mais do que nunca, vai querer ganhar".