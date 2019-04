Actualidade

O treinador do Santa Clara defendeu hoje que só "uma partida perfeita" garante um bom resultado frente ao FC Porto, na deslocação de sábado ao estádio do Dragão, para a 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Temos que fazer uma partida perfeita e, mesmo assim, isso não nos garante que consigamos o resultado que queremos", advertiu João Henriques, em conferência de imprensa, relativa ao jogo com o campeão nacional e atual segundo classificado do campeonato, em igualdade pontual com o líder Benfica.

O técnico espera que o Santa Clara se apresente como "uma equipa competente, competitiva, intensa e organizada", já que, "contra um adversário com este poderio, com esta competência, com esta qualidade, ao mínimo erro" o clube açoriano pode "ficar em desvantagem no marcador e perder o jogo".