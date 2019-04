Actualidade

A empresa Arqueonautas, que manteve um contrato com o Governo cabo-verdiano para a recuperação de navios naufragados no mar de Cabo Verde, entre 1995 e 2002, garante que nesse período descobriu e reportou às autoridades perto de 90 naufrágios.

Num esclarecimento enviado à agência Lusa, o presidente do conselho de administração da Arqueonautas, Nikolaus Graf Sandizell, reagiu desta forma às afirmações do investigador da Universidade Nova de Lisboa (UNL) e consultor técnico e científico do Instituto do Património Cultural de Cabo Verde, Alexandre Monteiro, para quem a exploração comercial do mar cabo-verdiano foi uma experiência "catastrófica".

Para este investigador, citado numa notícia da Lusa divulgada terça-feira, depois de pilhados esporadicamente por cidadãos, mergulhadores e pescadores, os navios foram alvo de "caça ao tesouro", primeiro por parte da empresa sul-africana Afrimar e depois pela empresa luso-alemã Arqueonautas Worldwide.