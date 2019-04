Acidente/Madeira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse hoje, na Madeira, que a investigação relativa às circunstâncias do acidente que envolveu um autocarro, e provou 29 mortos, está a decorrer "de forma muito rápida e eficiente".

Numa declaração aos jornalistas à porta do Hospital dr. Nélio Mendonça, no Funchal, onde estão internados os feridos resultantes desse acidente - entre os quais dois portugueses - o chefe de Estado foi questionado sobre a investigação em torno do que terá motivado o acidente.

"Eu acompanho o que se passa, está a decorrer nos termos normais, sob responsabilidade da instituição que tem a seu cargo esse tipo de investigação, com a colaboração das autoridades competentes", afirmou.