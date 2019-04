Actualidade

O presidente da Comissão Judiciária da Câmara dos Representantes, o democrata Jerry Nadler, emitiu hoje uma intimação exigindo o acesso à totalidade do relatório Mueller e documentos relacionados até 01 de maio.

O dia coincide com a data em que o procurador-geral William Barr irá testemunhar perante à Comissão Judiciária do Senado, devendo comparecer no dia seguinte perante a Comissão presidida por Nadler.

Segundo Nadler, é preciso "ter a totalidade do relatário, em bruto, e os documentos que lhes serviram de base para tomar decisões informadas".