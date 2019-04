Europeias

O partido Livre fez hoje um apelo ao Presidente da República e às direções de informação das televisões, exigindo "maior representatividade" nos debates eleitorais televisivos entre candidatos para as europeias de 26 de maio.

"A escolha do novo Parlamento Europeu não deve ser feita com base na composição do antigo parlamento", defendeu o partido, em comunicado, que considera que "os partidos do sistema (PS, PSD, CDS, BE E PCP) funcionam cada vez mais em cartel para impedir que novas ideias sejam apresentadas".

O Livre considera que os debates televisivos entre candidatos para o Parlamento Europeu são apenas organizados entre os cinco partidos acima referidos, excluindo, deste modo, outras organizações partidárias.