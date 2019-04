Acidente/Madeira

Algumas das vítimas do acidente de autocarro que aconteceu na quarta-feira, na Madeira, e as suas famílias, participam hoje numa cerimónia de homenagem que decorre na Igreja Presbiteriana do Funchal, onde também se encontra o Presidente da República.

A cerimónia, marcada para as 16:00, decorre à porta fechada, e deverá durar 45 minutos.

As vítimas alemãs, algumas com marcas do acidente no corpo e na cara, chegaram à igreja pouco antes da cerimónia chegar, e não quiseram falar aos jornalistas.