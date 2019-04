Actualidade

O PSD apresentou hoje um requerimento a pedir a audição, com urgência, ao coordenador da equipa técnica que confirmou a limpeza administrativa de utentes das listas de espera do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O Grupo Parlamentar do PSD quer ouvir o Coordenador do Grupo Técnico Independente destinado a avaliar os Sistemas de Gestão do Acesso a Cuidados de Saúde no SNS "a fim de obter esclarecimentos sobre as conclusões e recomendações do respetivo relatório final", revelou à Lusa o gabinete de imprensa.

A "limpeza das listas de espera para primeiras consultas de especialidade hospitalar" foi denunciada em 2017 pelo Tribunal de Contas (TdC) que alertou para "a eliminação administrativa de pedidos com elevada antiguidade, falseando os indicadores de desempenho reportados."