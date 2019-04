Acidente/Madeira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje, antes de deixar a ilha da Madeira, que cumpriu as missões a que se propôs nesta visita, entre as quais homenagear as vítimas mortais do acidente com um autocarro.

O chefe de Estado aterrou na Madeira às 13:00, tendo-se dirigido logo de seguida para o local onde o autocarro turístico se despistou, na freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz, onde depositou uma coroa de flores.

De seguida, visitou os turistas alemães sobreviventes que se encontram hospedados num hotel junto ao local do acidente e foi também ao hospital falar com as vítimas que ainda estão internadas, entre as quais se encontram dois portugueses - o motorista do autocarro e a guia -, e respetivas famílias.