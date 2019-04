Actualidade

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, mostrou-se hoje satisfeito com o rendimento da equipa de futebol 'leonina', após o 1-0 no reduto do Nacional, mas insatisfeito com as críticas que visaram a administração.

Após a oitava vitória consecutiva da equipa de Marcel Keizer, sétima no campeonato, Frederico Varandas afirmou que se trata do "consolidar do trabalho", com o Sporting a passar por "um bom momento", embora o grupo saiba que "ainda pode melhorar".

O presidente 'leonino' fez questão de enaltecer que em 11 jornadas para o campeonato, foram 10 vitórias e um empate, e, pelo meio, o apuramento para a final da Taça de Portugal.